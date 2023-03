Mercoledi 8 marzo a Reggio la 28edizione del Premio Anassilaos Mimosa (Di domenica 5 marzo 2023) Giuseppina Maria Caminiti, Giornalista già corrispondente di Gazzetta del Sud e oggi Sindaco di Villa San Giovanni. Premio Mneme alla Dott.ssa Maria Mallemace , Direttore Archivio di Stato di Reggio ... Leggi su calabriareportage (Di domenica 5 marzo 2023) Giuseppina Maria Caminiti, Giornalista già corrispondente di Gazzetta del Sud e oggi Sindaco di Villa San Giovanni.Mneme alla Dott.ssa Maria Mallemace , Direttore Archivio di Stato di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UffiziGalleries : Mercoledì #8marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, ingresso gratuito per tutte le donne!… - RadioR101 : ?? @Giorgia ospite a R101 mercoledì 1 marzo alle ore 14:00, in radio e in tv, canale 67 del digitale terrestre ?? - mbbelluco : RT @fabio_loverso: Premio Inge Feltrinelli: raccontare il mondo, difendere i diritti. Mercoledì 8 marzo alle 20.30 presso la sede della Fon… - davidearato : @citytaxitorino?? In occasione della Giornata Internazionale della Donna, mercoledì 8 marzo h. 9.00 presso la Sala B… - fcarcillo : RT twitorino '?? In occasione della Giornata Internazionale della Donna, mercoledì 8 marzo h. 9.00 presso la Sala Bo… -