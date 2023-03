Mercato Inter-Lecce: Lautaro e Umtiti al centro dell’incrocio di trattative (Di domenica 5 marzo 2023) Il Toro sambuco delle meraviglie, Lautaro Martinez, è stato l’oggetto della telenovela calcistica più appassionante degli ultimi anni. La Catalogna del calcio era in subbuglio quando si è saputo che il Barcellona aveva messo gli occhi sul giovane attaccante dell’Inter. Non c’era altro argomento in quella regione, solo Lautaro, Lautaro e ancora Lautaro! Si parlava solo del talento del Toro nerazzurro nella stampa locale che dedicava ampio spazio alle voci di Mercato che circolavano attorno alla partita. E Messi in persona si è messo in gioco per convincere l’attaccante ad unirsi al Barça, con cui in seguito avrebbe vinto il Mondiale. Ma l’Inter non era disposta a cedere il proprio gioiello di casa per meno di 111 milioni di clausola rescissoria. Così i Blaugrana hanno ... Leggi su justcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) Il Toro sambuco delle meraviglie,Martinez, è stato l’oggetto della telenovela calcistica più appassionante degli ultimi anni. La Catalogna del calcio era in subbuglio quando si è saputo che il Barcellona aveva messo gli occhi sul giovane attaccante dell’. Non c’era altro argomento in quella regione, soloe ancora! Si parlava solo del talento del Toro nerazzurro nella stampa locale che dedicava ampio spazio alle voci diche circolavano attorno alla partita. E Messi in persona si è messo in gioco per convincere l’attaccante ad unirsi al Barça, con cui in seguito avrebbe vinto il Mondiale. Ma l’non era disposta a cedere il proprio gioiello di casa per meno di 111 milioni di clausola rescissoria. Così i Blaugrana hanno ...

