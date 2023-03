Meloni strumentalizza il Papa sui trafficanti: ma scorda che Francesco dice l'opposto su Ong e migranti (Di domenica 5 marzo 2023) Qual è il problema dei sovranisti e reazionari? Che quando non la buttano sul vittimismo pretendono di usare segmenti di frasi degli altri per darsi ragione. Così Giorgia Meloni, in chiara difficoltà ... Leggi su globalist (Di domenica 5 marzo 2023) Qual è il problema dei sovranisti e reazionari? Che quando non la buttano sul vittimismo pretendono di usare segmenti di frasi degli altri per darsi ragione. Così Giorgia, in chiara difficoltà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iggyHT : RT @globalistIT: - globalistIT : - DebiasiDe : @lauraboldrini La presidente meloni non volta le spalle a nessuno,finitela di strumentalizza i morti X propaganda ideologica e basta ?? - SaP011 : @lauraboldrini La Meloni sta portando rispetto a quei morti con il suo silenzio, poi c’è chi li strumentalizza anda… - AntonioMazzar19 : @LArchimandrita La Meloni invece non strumentalizza e non fa sciacallaggio, direi. -