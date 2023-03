Meloni: "Oltre le aspettative l'esito della missione negli Emirati e in India" (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - "Sono molto soddisfatta di questa missione" il cui esito va anche "Oltre alle nostre aspettative”. Giorgia Meloni, esprime soddisfazione al termine della visita prima in India, poi ad Abu Dhabi. “Credo che il rapporto con l'India sia molto importante, può giocare un ruolo molto importante nella diplomazia. Anche con gli Emirati Arabi - ha spiegato la presidente del Consiglio - i colloqui sono andati molto bene. Stiamo tornando con un partenariato strategico. Gli Emirati Arabi hanno un ruolo strategico nella stabilizzazione della Libia e della Tunisia e una funzione importante nella transizione energetica". In un punto stampa dopo l'incontro con il presidente ... Leggi su agi (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - "Sono molto soddisfatta di questa" il cuiva anche "alle nostre”. Giorgia, esprime soddisfazione al terminevisita prima in, poi ad Abu Dhabi. “Credo che il rapporto con l'sia molto importante, può giocare un ruolo molto importante nella diplomazia. Anche con gliArabi - ha spiegato la presidente del Consiglio - i colloqui sono andati molto bene. Stiamo tornando con un partenariato strategico. GliArabi hanno un ruolo strategico nella stabilizzazioneLibia eTunisia e una funzione importante nella transizione energetica". In un punto stampa dopo l'incontro con il presidente ...

