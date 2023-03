Meloni | Oltre le aspettative l' esito della missione negli Emirati e in India

(Di domenica 5 marzo 2023) AGI - "Sono molto soddisfatta di questa" il cuiva anche "alle nostre”. Giorgia, esprime soddisfazione al terminevisita prima in, poi ad Abu Dhabi. “Credo che il rapporto con l'sia molto importante, può giocare un ruolo molto importante nella diplomazia. Anche con gliArabi - ha spiegato la presidente del Consiglio - i colloqui sono andati molto bene. Stiamo tornando con un partenariato strategico. GliArabi hanno un ruolo strategico nella stabilizzazioneLibia eTunisia e una funzione importante nella transizione energetica". In un punto stampa dopo l'incontro con il presidente ...

L'esecutivo sta valutando il da farsi Non a caso in questa fase il governo di Giorgiasta ...800 e poi sono stati chiusi perchè le conoscenze tecniche dell'epoca non permettevano di andare"......nazione qualcuno davvero ritenga in coscienza che il governo volutamente abbia fatto morire... LA DIFESA 'Ho sentito chescappa, non va a Cutro. Ricostruzioni surreali', esordisce. ...Incontro del qualesi ritiene soddisfatta 'le aspettative'. Due le intese siglate: una dichiarazione di intenti che eleva al rango di 'partenariato strategico' le relazioni tra i due ...

Meloni: 'Bilaterali con India ed Emirati oltre le aspettative' Agenzia ANSA

Giorgia Meloni torna a casa dal tour indo-arabico decisa a non farsi ... qualcuno davvero ritenga in coscienza che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone, tra cui dei bambini».Accoglienza calorosa per Meloni. Aperture sulla Libia. E su Kiev lo sceicco è prudente L'accoglienza negli Emirati Arabi Uniti è calorosa e amichevole come non sempre accade durante una visita di Stat ...