Meloni: 'Nessun allarme da Frontex'. L'agenzia: 'Soccorso spettava a Roma' (Di domenica 5 marzo 2023) - La premier rompe il silenzio sul naufragio di Cutro, costato la vita ad almeno 70 persone. Sulla tragedia indaga la procura di Crotone che già domani potrebbe ascoltare alcuni dei ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 marzo 2023) - La premier rompe il silenzio sul naufragio di Cutro, costato la vita ad almeno 70 persone. Sulla tragedia indaga la procura di Crotone che già domani potrebbe ascoltare alcuni dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La linea di difesa della maggioranza Meloni su Crotone è: la sinistra attacca guardia costiera e guardia di finanza… - quelosempre : RT @La_manina__: Secondo Meloni non c'era stato nessun allarme da Frontex. Frontex aveva segnalato alle 22:30 della sera prima una imbarcaz… - sofonisba55 : RT @La_manina__: Secondo Meloni non c'era stato nessun allarme da Frontex. Frontex aveva segnalato alle 22:30 della sera prima una imbarcaz… - Gio1768 : RT @La_manina__: Secondo Meloni non c'era stato nessun allarme da Frontex. Frontex aveva segnalato alle 22:30 della sera prima una imbarcaz… - Michela__soy : RT @La_manina__: Secondo Meloni non c'era stato nessun allarme da Frontex. Frontex aveva segnalato alle 22:30 della sera prima una imbarcaz… -