Meloni e Valditara finiscono a testa in giù: la protesta della vergogna a Milano (Di domenica 5 marzo 2023) Uno striscione degli anarchici contro Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara attaccato alla recinzione del liceo Carducci di Milano. Un'ennesima testimonianza di un'escalation di violenza che attraversa le scuole e che preoccupa sempre più, soprattutto perché fomentata dai consueti gruppi atti alla sovversione dell'ordine in nome dell'anarchia. Uno striscione nero affiancato alle foto a testa in giù del presidente del Consiglio e del ministro dell'Istruzione e del Merito, con gli occhi segnati da X, a indicare la loro morte. Un atto eversivo preoccupante, sul quale sono già in corso le indagini. Solo poche settimane fa, da Torino, è arrivato un episodio simile da un altro collettivo, sul quale sta indagando la Digos. Sullo striscione degli anarchici campeggia la scritta «Ma quale merito, la vostra è solo ...

