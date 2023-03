Meloni e Valditara a testa in giù, il preside condanna il cartello anti Governo: 'Mai violenza' (Di domenica 5 marzo 2023) Appendere uno striscione con accanto le immagini a testa in giù della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sul recinto vicino all'ingresso del liceo classico ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 5 marzo 2023) Appendere uno striscione con accanto le immagini ain giù della premier Giorgiae del ministro dell'Istruzione Giuseppesul recinto vicino all'ingresso del liceo classico ...

