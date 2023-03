Meloni e Valditara a testa in giù, il dirigente scrive una lettera: “Rifiutiamo questo gesto violento”. Valditara: “Complimenti al preside coraggioso” (Di domenica 5 marzo 2023) "Siamo tutti dispiaciuti perché non ci riconosciamo in questo linguaggio, in questi modi che sono per noi completamente inediti e preoccupanti e che Rifiutiamo": così il dirigente scolastico del liceo Carducci di Milano, Andrea Di Mario, in una lettera rivolta a genitori, studenti e personale scolastico, dopo quanto accaduto ieri mattina, quando sono apparsi davanti alla scuola le foto del premier Meloni e del ministro Valditara a testa in giù. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 marzo 2023) "Siamo tutti dispiaciuti perché non ci riconosciamo inlinguaggio, in questi modi che sono per noi completamente inediti e preoccupanti e che": così ilscolastico del liceo Carducci di Milano, Andrea Di Mario, in unarivolta a genitori, studenti e personale scolastico, dopo quanto accaduto ieri mattina, quando sono apparsi davanti alla scuola le foto del premiere del ministroin giù. L'articolo .

