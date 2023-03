Mbappé: 'Se il mio futuro fosse legato alla Champions, me ne sarei già andato...' (Di domenica 5 marzo 2023) Un pizzico di ironia, una dose di buon umore e un una bella manciata di pragmatismo. Sono gli ingredienti che Kylian Mbappé utilizza con la solita consapevolezza quando c'è da parlare del suo futuro. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) Un pizzico di ironia, una dose di buon umore e un una bella manciata di pragmatismo. Sono gli ingredienti che Kylianutilizza con la solita consapevolezza quando c'è da parlare del suo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Mbappé: 'Se il mio futuro fosse legato alla Champions, me ne sarei già andato...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Mbappè: 'Se il mio futuro qui dipendesse dalla Champions sarei già andato via' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Mbappè: 'Se il mio futuro qui dipendesse dalla Champions sarei già andato via' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Mbappè: 'Se il mio futuro qui dipendesse dalla Champions sarei già andato via' - apetrazzuolo : PSG - Mbappè: 'Se il mio futuro qui dipendesse dalla Champions sarei già andato via' -

Mbappé: 'Se il mio futuro fosse legato alla Champions, me ne sarei già andato...' Un pizzico di ironia, una dose di buon umore e un una bella manciata di pragmatismo. Sono gli ingredienti che Kylian Mbappé utilizza con la solita consapevolezza quando c'è da parlare del suo futuro. Al Psg o altrove. Anche quando c'è da celebrare il suo record di 201 gol con la maglia del club dell'emiro del Qatar ... Psg, Mbappé: 'Io via in caso di ko con il Bayern Rispondo così' ... Kylian Mbappé è stato interrogato in conferenza stampa sul suo futuro. 'Qui a Parigi sono molto contento e per il momento non penso ad altro. Se legassi l'esito della partita contro il Bayern al mio ... Psg, Mbappé: 'Mio futuro legato alla Champions No, altrimenti sarei andato via tempo fa' Se legassi l'esito della partita contro il Bayern al mio futuro calcistico sarei già andato via da tempo considerati i nostri risultati in Champions negli ultimi anni'. Così Kylian Mbappé in ... Un pizzico di ironia, una dose di buon umore e un una bella manciata di pragmatismo. Sono gli ingredienti che Kylianutilizza con la solita consapevolezza quando c'è da parlare del suo futuro. Al Psg o altrove. Anche quando c'è da celebrare il suo record di 201 gol con la maglia del club dell'emiro del Qatar ...... Kylianè stato interrogato in conferenza stampa sul suo futuro. 'Qui a Parigi sono molto contento e per il momento non penso ad altro. Se legassi l'esito della partita contro il Bayern al...Se legassi l'esito della partita contro il Bayern alfuturo calcistico sarei già andato via da tempo considerati i nostri risultati in Champions negli ultimi anni'. Così Kylianin ... Mbappé, l'eroe della banlieue la Repubblica