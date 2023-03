Max Verstappen ha dominato il Gran Premio del Bahrain (Di domenica 5 marzo 2023) e ha guidato una doppietta Red Bull nel primo appuntamento della stagione di F1. Fernando Alonso ha conquistato il terzo posto, mentre Oscar Piastri e Charles Leclerc si sono ritirati. Piastri ha avuto un apparente problema elettrico poco prima di metà gara, mentre la Ferrari ha ammesso di aver “perso il motore”. La gara Una partenza lenta di Perez ha visto il pilota della Red Bull travolto da entrambe le Ferrari nella fase di ingresso alla curva iniziale. Si è ritrovato tra i due, Leclerc secondo e Carlos Sainz quarto, poi Lewis Hamilton, George Russell e Alonso che è stato arretrato nelle prime curve – lo spagnolo è stato etichettato dal compagno di squadra Lance Stroll alla curva 4 che è arrivato stretto all’interno della pista e troppo veloce. Piastri ha recuperato due posizioni nel corso del primo giro e si è piazzato al 16° posto, mentre il leader della gara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 marzo 2023) e ha guidato una doppietta Red Bull nel primo appuntamento della stagione di F1. Fernando Alonso ha conquistato il terzo posto, mentre Oscar Piastri e Charles Leclerc si sono ritirati. Piastri ha avuto un apparente problema elettrico poco prima di metà gara, mentre la Ferrari ha ammesso di aver “perso il motore”. La gara Una partenza lenta di Perez ha visto il pilota della Red Bull travolto da entrambe le Ferrari nella fase di ingresso alla curva iniziale. Si è ritrovato tra i due, Leclerc secondo e Carlos Sainz quarto, poi Lewis Hamilton, George Russell e Alonso che è stato arretrato nelle prime curve – lo spagnolo è stato etichettato dal compagno di squadra Lance Stroll alla curva 4 che è arrivato stretto all’interno della pista e troppo veloce. Piastri ha recuperato due posizioni nel corso del primo giro e si è piazzato al 16° posto, mentre il leader della gara ...

