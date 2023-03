Max Pezzali non sta bene, “Dolore intollerabile” | la battaglia contro la brutta malattia (Di domenica 5 marzo 2023) Max Pezzali sorprende i fan raccontando la malattia drammatica che lo sta massacrando: il cantante degli 883 sta vivendo momenti difficili. È uno dei cantanti italiani più amati: Max Pezzali ha iniziato la sua carriera con gli 883 negli anni ‘90 e da quel momento è stato tutto in discesa per lui. Le sue canzoni hanno colpito nel segno e ancora oggi sono cantante a squarciagola nei maggiori eventi. Dopo un po’ di anni, Pezzali ha deciso di proseguire la sua carriera in qualità di solista e, anche in questo caso, ha avuto un gran successo. Solo qualche anno fa ha celebrato le sue storiche canzoni racchiudendole in un album che, come un memoriale, ha riportato gli italiani negli anni ‘90 fin dalla prima nota. Di solito lo sentiamo parlare della sua musica, di concerti e progetti futuri. Questa volta, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 marzo 2023) Maxsorprende i fan raccontando ladrammatica che lo sta massacrando: il cantante degli 883 sta vivendo momenti difficili. È uno dei cantanti italiani più amati: Maxha iniziato la sua carriera con gli 883 negli anni ‘90 e da quel momento è stato tutto in discesa per lui. Le sue canzoni hanno colpito nel segno e ancora oggi sono cantante a squarciagola nei maggiori eventi. Dopo un po’ di anni,ha deciso di proseguire la sua carriera in qualità di solista e, anche in questo caso, ha avuto un gran successo. Solo qualche anno fa ha celebrato le sue storiche canzoni racchiudendole in un album che, come un memoriale, ha riportato gli italiani negli anni ‘90 fin dalla prima nota. Di solito lo sentiamo parlare della sua musica, di concerti e progetti futuri. Questa volta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Max Pezzali che imita suo figlio a #MichelleImpossible ?? - Lexie_t7 : Attualmente non ne ho uno in particolare. Sicuramente Max Pezzali è stato un punto fermo nella mia infanzia/adolesc… - quellanoiosa : amici finalmente il 27 aprile si realizza il sogno di una chiara bambina che vuole vedere max pezzali live - luca_feraudi : RT @posa2808: Ormai Lazza e la formula 1 come max pezzali e il calcio italiano degli anni 90’ Non gasatemi così per favore - posa2808 : Ormai Lazza e la formula 1 come max pezzali e il calcio italiano degli anni 90’ Non gasatemi così per favore -