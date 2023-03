Matrimonio a prima vista 9, la verità di Lucas Vianini dopo l’espulsione dal programma (Di domenica 5 marzo 2023) Nella storia di Matrimonio a prima vista Italia c’è una coppia che verrà sicuramente ricordata come “la coppia dello scandalo“. E’ quella composta dal critico d’arte lombardo Lucas Vianini e dalla barista veronese Carolina Manfrin, entrambi espulsi dalla nona edizione del programma in seguito alla messa in onda di un “audio rubato” dal quale trapelava un accordo che i due avrebbero stretto durante un incontro a telecamere spente avvenuto la prima notte di luna di miele a Malta. L’accordo – secondo quanto è emerso dal montaggio televisivo – sarebbe stato quello di fingere una storia d’amore per soddisfare la richiesta di Lucas di ottenere maggiore visibilità dal reality show. Durante l’intervista esclusiva con Marco Rompietti e Cecilia ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 marzo 2023) Nella storia diItalia c’è una coppia che verrà sicuramente ricordata come “la coppia dello scandalo“. E’ quella composta dal critico d’arte lombardoe dalla barista veronese Carolina Manfrin, entrambi espulsi dalla nona edizione delin seguito alla messa in onda di un “audio rubato” dal quale trapelava un accordo che i due avrebbero stretto durante un incontro a telecamere spente avvenuto lanotte di luna di miele a Malta. L’accordo – secondo quanto è emerso dal montaggio televisivo – sarebbe stato quello di fingere una storia d’amore per soddisfare la richiesta didi ottenere maggiore visibilità dal reality show. Durante l’interesclusiva con Marco Rompietti e Cecilia ...

