Massimo Troisi rinuncia all’impegno pasoliniano perché non è nelle sue corde (Di domenica 5 marzo 2023) In questa iperinflazione di testi e docu su Troisi, nella ricorrenza dei sui 70anni, fatta quasi sempre di testi collazionati senza un filo conduttore, se non il criterio cronologico, spicca “Laggiù qualcuno mi ama”, il docu che Mario Martone ha scritto insieme ad Anna Pavignano e che ha ben diretto. Si parte da un ricordo che Martone ha di un incontro con il regista “così speciale Troisi” al Festival di Montpellier, perché lo stesso possa definire il cinema di Troisi come un movimento “fatto di accelerazioni, di vuoti e di pieni che davano forma alla vita”. E via nel ricordo della vicenda umana e professionale di Massimo Troisi aiutato dalle impressioni di Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino e Goffredo Fofi, ma con in primo piano i foglietti pieni di appunti di senso che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) In questa iperinflazione di testi e docu su, nella ricorrenza dei sui 70anni, fatta quasi sempre di testi collazionati senza un filo conduttore, se non il criterio cronologico, spicca “Laggiù qualcuno mi ama”, il docu che Mario Martone ha scritto insieme ad Anna Pavignano e che ha ben diretto. Si parte da un ricordo che Martone ha di un incontro con il regista “così speciale” al Festival di Montpellier,lo stesso possa definire il cinema dicome un movimento “fatto di accelerazioni, di vuoti e di pieni che davano forma alla vita”. E via nel ricordo della vicenda umana e professionale diaiutato dalle impressioni di Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino e Goffredo Fofi, ma con in primo piano i foglietti pieni di appunti di senso che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #MassimoTroisi rinuncia all’impegno pasoliniano perché non è nelle sue corde Il film di Martone con l’aiuto di Ann… - EnneLuisa : RT @PieroSorr: Arbore diceva che era un napoletano moderno, ma non atipico. Oggi a Zazà parliamo di Massimo Troisi, del suo uso del dialet… - tueetterin : RT @PieroSorr: Arbore diceva che era un napoletano moderno, ma non atipico. Oggi a Zazà parliamo di Massimo Troisi, del suo uso del dialet… - andrea_falivene : RT @Enneppi: Sorriso domenicale La gelosia RICOMINCIO DA TRE (Massimo Troisi) - marcimarti17 : RT @Enneppi: Sorriso domenicale La gelosia RICOMINCIO DA TRE (Massimo Troisi) -