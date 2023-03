Massimo Rivola di Aprilia attacca Ducati | “Troppe moto per Borgo Panigale”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : TROPPE DUCATI? - Otto Desmosedici in MotoGP sono troppe? Secondo Aprilia si: l'AD Massimo Rivola chiede un cambiame… - Nick_cannonier : @artvworld @ale__asr Il bello è che - però non c'entra nulla - Massimo Rivola fece fare un corso di comunicazione n… - corsedimoto : MOTOGP - Nel campionato 2023 i team factory avranno una nuova ECU Magneti Marelli. Massimo Rivola, ad Aprilia, non… - poesiadeimotori : Massimo Rivola amico mio io non scenderò mai dal tuo carro #F1Testing -

Ma non solo, perché, amministratore delegato di Noale ha lanciato una proposta: ' Se guidi da solo non fai spettacolo . La MotoGP non dovrebbe essere una coppa monomarca e ora quasi la ...D'altronde, che in Aprilia dirige i lavori, l'ha detto più volte: la MotoGP dovrebbe aprirsi di più , mostrando il più possibile a chi è a casa il dietro le quinte dei box. Se farlo in ...Ma anche i costruttori non sono contenti e, di Aprilia, l'ha detto chiaramente di Emanuele Pieroni N eanche il tempo di metabolizzare tutte le polemiche sull'introduzione delle Sprint ...

MotoGP 2023. Massimo Rivola contro Ducati: "La MotoGP non ... Moto.it

L'ad della casa italiana sulla riduzione generale dei costi: Nei prossimi quattro anni e fino alla fine del 2026, i circuiti non saranno abbastanza grandi per le nostre moto.L'Ad di Aprilia Massimo Rivola ha fatto il punto sulla nuova stagione di MotoGP e la presenza di ben otto Ducati in griglia di partenza ...