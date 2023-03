Masha Moskaleva | la 12enne russa internata in una struttura riabilitativa per un disegno contro la guerra in Ucraina

(Di domenica 5 marzo 2023) È bastato unlaina far internare unain una«per la riabilitazione sociale». La giovane ragazza,, durante una lezione d’arte a scuola in cui era stato chiesto agli alunni – un mese dopo l’inizio dell’invasione – di esprimersi in sostegno delle truppe di Mosca, aveva disegnato sul foglio bianco una bandierae quellae missili che viaggiano in direzione di quella giallo-blu con la scritta «Io sonola». Il gesto, però, non è piaciuto alla Commissione per le questioni minorili nella regione di Tula che, avvertita dalla scuola di, ha aperto un fascicolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RoccoRaffaele1 : Dedicato ai vari Di Battista, Travaglio, Orsini, Fusaro e compagnia cantando. Masha Moskaleva, la 12enne russa in… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - raulrobertovych : RT @UKITAEU: Tweet muto Masha Moskaleva, la 12enne russa internata in una struttura per la riabilitazione per un disegno contro la guerra-… - margesti : Onore e ammirazione per Masha Moskaleva, ragazzina russa ora internata in centro di rieducazione perché ha protesta… - GaetanoBresci9 : RT @giovamartinelli: THREAD La 12enne russa Masha Moskaleva è stata internata in una struttura 'per la riabilitazione sociale' a causa di u… -

Confermato il provvedimento di tutela della minorenne da parte dello stato. Il padre è agli arresti domiciliari per discredito ripetuto delle forze militari.è una delle otto minorenni che dal 2022 sono state coinvolte in procedimenti giudiziari per aver espresso opinioni non allineate. In un anno, 544 i minorenni fermati per aver ...Repressione e disumanità nella Russia di Putin : la 12enne russaè stata internata in una struttura "per la riabilitazione sociale" a causa di un disegno con le bandiere russa e ucraina , una donna con una bambina per mano, missili che viaggiano in ...La 12enne russaè stata spedita in una struttura sotto la tutela dello stato per aver fatto un disegno, a scuola, a lezione di arte, dove era stato chiesto agli alunni, un mese dopo l'inizio dell'...

Masha Moskaleva, la 12enne russa internata in una struttura per la riabilitazione per un disegno contro la... Corriere della Sera

Fuggire in macchina da Bakhmut è ormai impossibile: troppo pericoloso ha detto un rappresentante delle forze armate di Kiev all’Ap. I civili sono così costretti a fuggire a piedi, e ieri una donna è s ...Nell’aprile 2022, ha disegnato un’immagine contro la guerra a scuola in Russia, dopo che l’insegnante aveva chiesto agli studenti di disegnare immagini a ...