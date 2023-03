Martina Nasoni, le prime parole dopo il GFVip e il gesto social verso Daniele (Di domenica 5 marzo 2023) Martina Nasoni dopo l’acceso scontro con Daniele Dal Moro ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip: ecco il gesto Martina Nasoni un mese fa ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite. L’ex gieffina è tornata al Grande Fratello Vip insieme a Matteo Diamante e Ivana Mrázová. Martina è stata un’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, attualmente impegnato come concorrente nel noto reality show. Nell’ultima puntata, andata in onda lo scorso giovedì poco prima di lasciare la Casa di Cinecittà, Martina ha affrontato un ultimo scontro proprio col coinquilino Daniele Dal Moro. Leggi anche –> Matteo Diamante dopo il GFVip svela i ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 marzo 2023)l’acceso scontro conDal Moro ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip: ecco ilun mese fa ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite. L’ex gieffina è tornata al Grande Fratello Vip insieme a Matteo Diamante e Ivana Mrázová.è stata un’ex fidanzata diDal Moro, attualmente impegnato come concorrente nel noto reality show. Nell’ultima puntata, andata in onda lo scorso giovedì poco prima di lasciare la Casa di Cinecittà,ha affrontato un ultimo scontro proprio col coinquilinoDal Moro. Leggi anche –> Matteo Diamanteilsvela i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADelleNotizie : Martina Nasoni toglie il follow a Daniele Dal Moro - 361_magazine : - Mariiia123123 : @lavitapensataa A martina nasoni che male che parla male di tavassi e di micol no non so perche ti rodi per daniele - blogtivvu : Daniele Dal Moro, Martina Nasoni prende posizione dopo il GF Vip: il gesto inequivocabile – VIDEO - CORVO1980 : RT @iostoconikita: Parole orrende su Martina Nasoni #nikiters #dakita #delizon #Gintonic #pullulers #romiters #chupita #marea #fiorde #nike… -