Martina dice addio alla ceretta su TikTok: «Mi insultano per i peli? Non mi depilo come fanno gli uomini, per loro è normale» (Di domenica 5 marzo 2023) Contro gli stereotipi. Martina Diaz, TikToker argentina, sfida il bello classico dei social e si mostra in video con il corpo non depilato da mesi. I suoi video, che raggiungono milioni di utenti, sono divisivi. C’è chi la applaude, ma anche chi la critica pesantemente con commenti quali «raditi subito» oppure «fai schifo». Ma la ragazza va dritta per la sua strada. Cosa ha detto Martina Diaz «Un anno fa ho capito che non volevo più radermi. Sono scioccata che per le donne non venga accettato, mentre gli uomini fanno esattamente lo stesso e nessuno dice niente», ha detto. La TikToker ha anche aggiunto di averlo fatto perché voleva allontanarsi da quello schema che ha la società in cui è consuetudine non avere peli. «Questo non ha senso, cosa stiamo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 5 marzo 2023) Contro gli stereotipi.Diaz,er argentina, sfida il bello classico dei social e si mostra in video con il corpo non depilato da mesi. I suoi video, che raggiungono milioni di utenti, sono divisivi. C’è chi la applaude, ma anche chi la critica pesantemente con commenti quali «raditi subito» oppure «fai schifo». Ma la ragazza va dritta per la sua strada. Cosa ha dettoDiaz «Un anno fa ho capito che non volevo più radermi. Sono scioccata che per le donne non venga accettato, mentre gliesattamente lo stesso e nessunoniente», ha detto. Laer ha anche aggiunto di averlo fatto perché voleva allontanarsi da quello schema che ha la società in cui è consuetudine non avere. «Questo non ha senso, cosa stiamo ...

