Martin Freeman | la sua ex voleva suicidarsi dopo la separazione

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 5 marzo 2023) L’ex moglie ditorna a parlare e svela chela fine della relazione con l’attore. Amanda Abbington ha svelato di aver “odiato se stessa”ladall’artista con il quale è stata sposata per sedici anni. I due hanno messo al mondo due figli: Joe e Grace di 17 e 15 anni. Amanda Abbington è stata intervistata durante il podcast Full Disclosure e ha raccontato come la fine del suo matrimonio sia stato per lei un vero disastro. L’attrice ha rivelato chela fine della relazione conper lei c’è stato da affrontare un periodo buio in cui il suicidio era diventata una “vera opzione”. Amanda ha spiegato: “Poi ho capito che dovevo sistemare me stessa prima di tutto, perché ero un po’ ...