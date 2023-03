Mario Rui | le quattro sconfitte senza di lui e non solo | perché Spalletti non può fare a meno del portoghese

(Di domenica 5 marzo 2023) Prima o poi doveva succedere. Anche in una stagione in cui la perfezione sembra farla da padrona, con tutto il contorno magico che ormai da settimane accompagna il Napoli di Luciano. Una sconfitta, quella di ieri sera contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, che non fa danni catastrofici in termini di classifica: il cuscinetto tra i partenopei e il plotone delle inseguitrici resta ampio, fin troppo sostanziale per immaginare crolli clamorosi. Tuttavia, il gol di Matias Vecino fa accendere l’alert che già nella conferenza stampa di vigiliaaveva già attivato: nulla è ancora fatto e 25 punti da conquistare possono essere anche pochi per questa squadra. Ma possono diventare anche pochi, se ci si sente già pronti a tagliare il nastro del traguardo. Doveroso, dunque, analizzare quanto successo ieri sera,...

NAPOLI - Torna dalla squalifica. E il portoghese si prende il posto da titolare a scapito di Olivera. Difficile vedere turn over in chiave Champions. Spazio ai migliori per scacciare ogni ......Napoli -si è rivelato essere un vero talismano quest'anno per il Napoli di Spalletti . Grandi prestazioni in campo, ma anche un dato che fa riflettere i più scaramantici. Infatti, il terzino ...

