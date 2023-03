Maria Stuarda, scoperte le lettere in codice che la regina scrisse in prigione: relazioni e trame ignote (Di domenica 5 marzo 2023) Il passato continua a parlarci e la storia ci regala ancora scoperte e realtà perdute rimaste nell’ombra. Stavolta a tornare alla ribalta sono le parole di Maria Stuarda, (1542-1587), regina di Scozia, affidate a lettere segrete scritte in codice durante la sua prigionia lunga 19 anni in Inghilterra. Un carteggio scoperto e decodificato da un team di crittografi. I documenti, che si credevano perduti, giacevano nella Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, lì dove i ricercatori li hanno trovati. La sovrana le indirizzò ai suoi sostenitori mentre viveva la prigionia voluta dalla regina Elisabetta I, sua cugina, presso la quale aveva cercato rifugio invano. Maria Stuarda, scoperte a Parigi le lettere ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 marzo 2023) Il passato continua a parlarci e la storia ci regala ancorae realtà perdute rimaste nell’ombra. Stavolta a tornare alla ribalta sono le parole di, (1542-1587),di Scozia, affidate asegrete scritte indurante la sua prigionia lunga 19 anni in Inghilterra. Un carteggio scoperto e decodificato da un team di crittografi. I documenti, che si credevano perduti, giacevano nella Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, lì dove i ricercatori li hanno trovati. La sovrana le indirizzò ai suoi sostenitori mentre viveva la prigionia voluta dallaElisabetta I, sua cugina, presso la quale aveva cercato rifugio invano.a Parigi le...

