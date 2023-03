Maria De Filippi rompe il silenzio dopo la morte di Costanzo “Sono addolorata per il comportamento di molti” Ecco chi (Di domenica 5 marzo 2023) Maria De Filippi rompe il silenzio dopo la morte di Maurizio Costanzo e smentisce le voci riguardo il patrimonio del suo marito defunto. Lo ha fatto tramite il suo avvocato e ha anche fatto sapere di aver sofferto per la diffusione di tali irreali notizie. Partiamo dall’inizio. Il giornalista è morto lo scorso venerdì, lasciando l’intera Italia attonita. Tantissime persone Sono arrivate alla camera ardente per porgere il loro ultimo saluto all’uomo che ha lasciato un segno importante nella nostra televisione. E’ stato lui l’inventore del talk show e ha accolto nel suo salotto più di 50mila persone. Maria De Filippi era presente alla camera ardente e ha salutato e stretto la mano a ogni persone venuta ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 marzo 2023)Deilladi Maurizioe smentisce le voci riguardo il patrimonio del suo marito defunto. Lo ha fatto tramite il suo avvocato e ha anche fatto sapere di aver sofferto per la diffusione di tali irreali notizie. Partiamo dall’inizio. Il giornalista è morto lo scorso venerdì, lasciando l’intera Italia attonita. Tantissime personearrivate alla camera ardente per porgere il loro ultimo saluto all’uomo che ha lasciato un segno importante nella nostra televisione. E’ stato lui l’inventore del talk show e ha accolto nel suo salotto più di 50mila persone.Deera presente alla camera ardente e ha salutato e stretto la mano a ogni persone venuta ...

