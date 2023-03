Maria De Filippi | il messaggio prima di “C’è posta per te” e la precisazione sull’eredità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - angiuoniluigi : RT @leggoit: Maria De Filippi, a 'C'è Posta per Te' il messaggio emozionate al pubblico: «Grazie per l'amore che ci avete fatto arrivare» h… - leggoit : Maria De Filippi, a 'C'è Posta per Te' il messaggio emozionate al pubblico: «Grazie per l'amore che ci avete fatto… -

Detorna a parlare dopo la morte di Maurizio Costanzo . 'Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che ...Gli attori della serie cult 'Mare Fuori' Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson sono gli ospiti di 'C'è posta per te', il people show diDe. I tre attori hanno incontrato Cristina che, scoperta la malattia del marito Carmine, ha sviluppato una forte paura di perderlo e per questo è oppressiva con lui. La donna ha voluto ...Dopo gli attori della serie cult 'Mare Fuori', Tiziano Ferro è il secondo ospite della puntata di sabato 4 marzo di 'C'è posta per te', il people show diDe. Il cantautore ha incontrato Massimo che ha perso sua moglie Lucrezia il 17 marzo 2022, e rimasto solo con le sue due figlie Federica e Antonella ha voluto fargli una sorpresa per ...

Tiziano Ferro, ospite a C'è Posta per Te, ha dedicato un commovente messaggio a Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.Maria de Filippi torna in tv con la nuova puntata di C'è posta per te: prima il messaggio per ringraziare tutti dopo la settimana più brutta della sua vita ...