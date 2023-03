Maria De Filippi e il messaggio prima di C’è Posta per Te | “Grazie per il tantissimo amore”

(Di domenica 5 marzo 2023)Deè tornata in tv, al timone di C’èper Te. “Torno a lavorare perché così mi hanno insegnato”, le parole della conduttrice per annunciare la ripresa dei programmi dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo, lo scorso 24 febbraio. E ieri sera, sabato 4 marzo, inserata su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il people show più longevo della televisione italiana. Protagonisti delle storie Tiziano Ferro e parte del cast dell’acclamata serie Mare Fuori (Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson). La puntata, registrata la settimanadella morte di Maurizio Costanzo, si è aperta con una grafica senza audio. UncheDeha mandato al pubblico: “4 marzo 2023. Stasera, vorrei ...

