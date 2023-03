Mare Fuori, l'interprete di Pino, Artem confessa: "Sono stato benedetto" (Di domenica 5 marzo 2023) L'interprete di Pino di Mare Fuori, ammette non solo di essere particolarmente credente, ma anche di esser stato benedetto. Uno dei personaggi più 'rumorosi' della serie Rai Mare Fuori è Pino, conosciuto da tutti anche come 'o pazz. Abbiamo assistito in queste tre serie ad una vera e propria evoluzione del personaggio. Amante dei cani, Pino è una vera testa calda che non solo la madre e gli educatori, ma neanche il temutissimo Ciro Ricci riesce a gestire. Pino non ha paura di nulla e questo spaventa tanto il detenuto Ciro che per vendicarsi farà passare dei guai al suo cane. Gesto che Pino non perdonerà mai e sceglierà di schierarsi dalla parte di Filippo Ferrari e Carmine Di Salvo. I ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 5 marzo 2023) L'didi, ammette non solo di essere particolarmente credente, ma anche di esser. Uno dei personaggi più 'rumorosi' della serie Rai, conosciuto da tutti anche come 'o pazz. Abbiamo assistito in queste tre serie ad una vera e propria evoluzione del personaggio. Amante dei cani,è una vera testa calda che non solo la madre e gli educatori, ma neanche il temutissimo Ciro Ricci riesce a gestire.non ha paura di nulla e questo spaventa tanto il detenuto Ciro che per vendicarsi farà passare dei guai al suo cane. Gesto chenon perdonerà mai e sceglierà di schierarsi dalla parte di Filippo Ferrari e Carmine Di Salvo. I ...

