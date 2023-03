Marco Travaglio esulta per i comunisti: ma come si è ridotto? | Guarda (Di domenica 5 marzo 2023) esulta sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano Marco Travaglio che titola a tutta pagina: "Chi si rivede: l'opposizione". E ancora: "40mila persone con i tre leader (Elly Schlein, Giuseppe Conte e Maurizio Landini, ndr). La dem glissa sulla guerra: con M5s parla solo di Carta, scuola e sanità". Quindi nelle due pagine seguenti si legge: "Fiume rosso con studenti e prof: l'opposizione si ritrova a Firenze", "Elly star con Landini e Conte". Insomma, il direttore Travaglio ormai si è ridotto a trovare soddisfazione per quanto ha visto in piazza ieri 4 marzo a Firenze: il ritorno dei comunisti - proprio lui che non è certo comunista - con la neo segretaria del Pd, il leader del M5s e il sindacalista. Del resto l'unica speranza di rivedere in futuro Conte per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023)sulla prima pagina de Il Fatto quotidianoche titola a tutta pagina: "Chi si rivede: l'opposizione". E ancora: "40mila persone con i tre leader (Elly Schlein, Giuseppe Conte e Maurizio Landini, ndr). La dem glissa sulla guerra: con M5s parla solo di Carta, scuola e sanità". Quindi nelle due pagine seguenti si legge: "Fiume rosso con studenti e prof: l'opposizione si ritrova a Firenze", "Elly star con Landini e Conte". Insomma, il direttoreormai si èa trovare soddisfazione per quanto ha visto in piazza ieri 4 marzo a Firenze: il ritorno dei- proprio lui che non è certo comunista - con la neo segretaria del Pd, il leader del M5s e il sindacalista. Del resto l'unica speranza di rivedere in futuro Conte per ...

