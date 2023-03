Marco Seri direttore scientifico del Sant’Orsola di Bologna (Di domenica 5 marzo 2023) Nominato dal ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il nuovo direttore scientifico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola. Si tratta del professor Marco Seri. direttore dell’unità operativa di Genetica Medica, Seri assume il ruolo di responsabile dell’attività di ricerca dell’Irccs: nel corso del suo mandato quinquennale, avrà la responsabilità di promuovere e coordinare l’intera attività scientifica del Policlinico. Senese classe 1964, Seri inizia la carriera all’Irccs Istituto Gaslini di Genova. Divenuto professore associato presso l’Università di Bologna, nei primi anni 2000 contribuisce, sotto la direzione del professor Giovanni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 marzo 2023) Nominato dal ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il nuovodell’Azienda Ospedaliero Universitaria di– Policlinico di. Si tratta del professordell’unità operativa di Genetica Medica,assume il ruolo di responsabile dell’attività di ricerca dell’Irccs: nel corso del suo mandato quinquennale, avrà la responsabilità di promuovere e coordinare l’intera attività scientifica del Policlinico. Senese classe 1964,inizia la carriera all’Irccs Istituto Gaslini di Genova. Divenuto professore associato presso l’Università di, nei primi anni 2000 contribuisce, sotto la direzione del professor Giovanni ...

