Marche | i padri trappisti vogliono costruire un monastero in area agricola Gli ambientalisti scrivono al Papa | “Perché cementificare?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) “Sulle stesse colline esistono chiese, monasteri e conventi poco utilizzati o addirittura abbandonati, che potrebbero ospitare nuove comunità religiose senza creare consumo di suolo…, con il rischio, sempre più attuale, di frane, smottamenti e alluvioni?”. Le associazioni ambientaliste Argonauta, Italia Nostra, Lupus in Fabula e Pro Natura hanno scritto aFrancesco. Per farlo partecipe di quanto sta accadendo sotto il monte Giove, una delle alture affacciate sul centro urbano di Fano, nel Pesarese. Dove i 13di Frattocchie, frazione di Marino (a venti chilometri da Roma) hanno deciso di trasferirsi in cerca di solitudine e raccoglimento. Ma anche di un edificio non più sovradimensionato che li ospitasse, come spiegano sul loro sito. E il posto ideale l’hanno ...