Manuel Pellegrini: «Nel calcio conta vincere. Ma bisogna dare uno spettacolo ai tifosi» (Di domenica 5 marzo 2023) L’allenatore del Real Betis, Manuel Pellegrini, si racconta in un’intervista a El Mundo. Il cileno, ex Villarreal, Madrid, Málaga o City, ha riportato il Betis alla grandezza. Ora riflette sul suo passato, sul calcio e sulla vita. Sono 35 anni che allena. Pellegrini racconta com’era da ragazzo. «Ho lasciato la scuola giovanissimo, a 17 anni, e ho sempre detto che volevo fare il calciatore professionista. Ho unito gli studi di Ingegneria a quelli da calciatore, mi sono laureato in Ingegneria Civile a 23 anni e ho giocato dai 19 ai 33. Non ricordo la vita senza calcio, da bambino mi piaceva giocare e a 14 o 15 anni mi era chiaro che sarei diventato un giocatore. Ci ho dedicato molto tempo. Volevo studiare medicina all’Università del Cile, ma non sono riuscito ad entrare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) L’allenatore del Real Betis,, si racin un’intervista a El Mundo. Il cileno, ex Villarreal, Madrid, Málaga o City, ha riportato il Betis alla grandezza. Ora riflette sul suo passato, sule sulla vita. Sono 35 anni che allena.raccom’era da ragazzo. «Ho lasciato la scuola giovanissimo, a 17 anni, e ho sempre detto che volevo fare il calciatore professionista. Ho unito gli studi di Ingegneria a quelli da calciatore, mi sono laureato in Ingegneria Civile a 23 anni e ho giocato dai 19 ai 33. Non ricordo la vita senza, da bambino mi piaceva giocare e a 14 o 15 anni mi era chiaro che sarei diventato un giocatore. Ci ho dedicato molto tempo. Volevo studiare medicina all’Università del Cile, ma non sono riuscito ad entrare ...

