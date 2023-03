Manchester United | ten Hag | 'Ronaldo? Non ci ho perso il sonno'

(Di domenica 5 marzo 2023) Erik ten Hag in conferenza stampa ha parlato dell'addio di Cristianoal: "Avevo le mie ragioni per prendere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thomasalencr : O MANCHESTER UNITED É GIGANTE. - PodeFalaGordin : @br_theatre Manchester United é pisciano kkkkkkk - giuseppeJ1306 : RT @DiMarzio: #PremierLeague | #ManchesterUnited, #TenHag è tornato a parlare di #CristianoRonaldo - biagio4658 : Liverpool-Manchester United e Inter-Lecce quasi in contemporanea - DiMarzio : #PremierLeague | #ManchesterUnited, #TenHag è tornato a parlare di #CristianoRonaldo -

L'attaccante egiziano, che potrebbe pareggiare e superare tale risultato già dalla gara odierna contro il, ha spiegato a Sky Sports come dal primo anno d'arrivo in Reds abbia ...In Premier League spicca alle 17.30 la sfida tra Liverpool ementre in Liga impegno casalingo del Barcellona con il Valencia alle ore 16.15 e trasferta insidiosa del Real Madrid con ...Erik ten Hag è più del manager del. È l'allenatore che lo scorso agosto si è preso la responsabilità di considerare fuori dal progetto Cristiano Ronaldo e il capitano Harry Maguire . Scelte importanti e rischiose, ...

Manchester United, passi avanti per la vendita del club: "La prossima settimana può essere decisiva" Tuttosport

Derby Day. Ce dimanche, Liverpool et Manchester United se donnent rendez-vous à Anfield pour un 183ème match officiel. En attendant le coup d’envoi à 17h30, retour sur les actions les plus tonitruante ...Erik Ten Hag, il manager olandese del Manchester United, è tornato a parlare dell’addio di Cristiano Ronaldo, che ora gioca con l’Al Nassr, durante la conferenza stampa: “Avevo le mie ragioni per ...