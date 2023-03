Manchester United, Ten Hag: «Poco professionali. Ho visto 11 giocatori perdere la testa» (Di domenica 5 marzo 2023) Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha commentato la clamorosa debacle della partita contro il Liverpool Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha commentato la clamorosa debacle della partita contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni a Bein Sport: «Non siamo stati professionali, questo non è il Manchester United, abbiamo altri standard che vogliamo mostrare. Dobbiamo parlarne. Non si tratta solo di uno o due giocatori, è stata l’intera squadra. Ho visto 11 persone perdere la testa e non attenersi al nostro piano di gioco. Abbiamo deluso i nostri tifosi, questo è ciò che mi ha infastidito di più». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Ten Hag, allenatore del, ha commentato la clamorosa debacle della partita contro il Liverpool Ten Hag, allenatore del, ha commentato la clamorosa debacle della partita contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni a Bein Sport: «Non siamo stati, questo non è il, abbiamo altri standard che vogliamo mostrare. Dobbiamo parlarne. Non si tratta solo di uno o due, è stata l’intera squadra. Ho11 personelae non attenersi al nostro piano di gioco. Abbiamo deluso i nostri tifosi, questo è ciò che mi ha infastidito di più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Liverpool, Salah super: il nuovo record è incredibile Mohamed Salah entra ancor di più nella storia del Liverpool. L'egiziano, con la doppietta di oggi contro il Manchester United nel 7 - 0 rifilato ai Red Devils, è diventato il giocatore con più gol con la maglia dei Reds in Premier League. Salah ha superato Robbie Fowler con 129 gol in 205 partite totali.

Liverpool, Klopp: "Tutti devono sapere che siamo vivi" Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine della netta vittoria contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: "Una partita di calcio spettacolare."

Clamoroso Liverpool: 7-0 al Manchester United! Doppiette di Gakpo, Salah e Nunez

MANCHESTER UNITED - Ten Hag: "Ho visto 11 calciatori perdere la testa" "Non siamo stati professionali, questo non è il Manchester United, abbiamo altri standard che vogliamo mostrare. Puoi perdere una partita, ma non nel modo in cui abbiamo perso noi."