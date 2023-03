Manchester United | ten Hag | “Partenza di Ronaldo? Ho sempre dormito bene”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 marzo 2023) Nella conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-, Erik ten Hag è tornato a parlare dell’addio ai Red Devils di Cristiano, che a dicembre ha lasciato la Premier League per accasarsi in Arabia Saudita, non prima di aver apertamente e bruscamente discusso con lo stesso ten Hag. “Avevo le mie ragioni per prendere quella decisione su Cristiano – ha spiegato l’ex allenatore dell’Ajax –, e conoscevo benissimo anche le conseguenze. Certo, sapevo che avremmo potuto perdere qualche partita, che nel calcio èpossibile, ma non me ne sono preoccupato. Hoanche in quelle notti, non ci ho perso il sonno”. SportFace.