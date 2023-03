Manchester United | si complica de Jong | ecco la sua decisione

(Di domenica 5 marzo 2023) Ilè alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Erik Ten Hag ha messo il mirino su Frenkie de....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thomasalencr : O MANCHESTER UNITED É GIGANTE. - sportface2016 : #ManchesterUnited, #tenHag: 'Partenza di #Ronaldo? Ho sempre dormito bene' - sewenerik : @CoolbetGames Manchester United Casemiro - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Ten Hag: 'CR7? Non ho perso il sonno, si vedeva l’assenza di regole” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Ten Hag: 'CR7? Non ho perso il sonno, si vedeva l’assenza di regole” -

Alle 17:30 poi l'altro club di Liverpool sfida ilnella grande classica del calcio inglese. Reds contro Red Devils , distanti 10 punti in graduatoria, non possono sbagliare e ...Erik ten Hag , tecnico del, è tornato a parlare della questione Cristiano Ronaldo . Il rapporto mai sbocciato con l'ex allenatore dell' Ajax , è stata una delle principali ragioni della rottura tra CR7, ...Ten Hag, allenatore del, è tornato a parlare del tumultuoso addio di Cristiano Ronaldo Erik Ten Hag, tecnico del, è tornato a parlare dell'addio di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa. ...

Manchester United, ten Hag su Ronaldo: "Ho dormito bene all'epoca" GianlucaDiMarzio.com

Nella conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Manchester United, Erik ten Hag è tornato a parlare dell’addio ai Red Devils di Cristiano Ronaldo, che a dicembre ha lasciato la Premier League per ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...