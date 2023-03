Manchester United | in due per l’acquisto del club | Ratcliffe e Al Thani

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 marzo 2023) La vendite delprosegue con la seconda parte dell’inter che porta alla cessione del. Al momento sono Sir Jime lo sceicco Jassim bin Hamad Alad aver avuto l’ok per da parte dei Glazer, come rivela The Telegraph. Sono anche gli unici due ad aver ammesso pubblicamente di voler acquistare ilinglese. Il giornale inglese scrive: “I principali contendenti sono stati informati dai broker nei giorni scorsi di essere passati alla seconda di un processo di vendita in tre fasi. Eppure, nonostante abbia superato il primo ostacolo, gli offerenti sono ancora in attesa di informazioni finanziarie più dettagliate più di due settimane dopo aver presentato le loro offerte indicative”. Una fase che sarà molto lunga prima entrare nell’ultima fase per la ...