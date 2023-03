Manchester City | si guarda in Bundes se parte Laporte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaverioTolomeo : @Asset_Profile @GoalItalia Infatti è andato a giocare al Manchester City - junews24com : Guardiola bussa alla porta della #Juventus ?? - sportface2016 : #PremierLeague | #ManchesterCity, in caso di addio di #Gundogan spunta il nome di #Rabiot - IgorStojkovic12 : 4 Manchester City La maglia solo... Colle occhiali 3 Giant A William principe di walls paese Gallo - Mapol89 : @Inter_Scout Firmerà con il Manchester City ?????? -

Mancano ancora molti mesi all'inizio della sessione estiva di calciomercato, ma ilsta già pensando alle prossime mosse da effettuare. I Citizens, infatti, sperano di convincere Ilkay Gundogan a rinnovare il suo contratto in scadenza, ma qualora non ci riuscissero ...Il tedesco potrebbe non rinnovare e a quel punto il club andrebbe sullo juventino(INGHILTERRA) - Ilspera di convincere Ilkay Gundogan a rimanere ma se il centrocampista tedesco decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza, all'Etihad Stadium saprebbero come sostituirlo. ...Commenta per primo L'interesse del Barcellona per il trequartista portoghese del, Bernardo Silva , è vivo da ormai un paio di stagioni, e adesso, secondo Sport , gli inglesi avrebbero pure fatto il prezzo del giocatore: 57,5 milioni di euro sarebbero sufficienti a spostare il ...

Rabiot via a zero Anche il Manchester City sul francese Juventus News 24

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...