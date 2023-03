Mai più senza cosmetici anti-pollution almeno fino al 2050 Ecco perché

Leggi su amica

(Di domenica 5 marzo 2023) Oggi più che mai la pelle va protetta con-inquinamento. I dati parlano chiaro. Dal rapporto Mal’Aria di città 2023: cambio di passo cercasi di Legambiente emerge che, in Italia, ben 29 centri urbani su 95 – dunque quasi uno su tre – lo scorso anno hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili previsti dalle norme a tutela della qualità dell’aria. Tra questi, solo per citarne alcuni, Torino, Milano, Modena, Asti, Padova e Venezia. Riassumendo: nel nostro Paese, l’inquinamento atmosferico decresce ancora troppo lentamente. Ma guardiamo il bicchiere “mezzo pieno”: «Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la misura che prevede, dal 2035, il divieto nel continente di vendere veicoli a motore termico, alimentati a benzina o a diesel, che andranno dunque sostituiti con le alternative a zero emissioni come l’auto elettrica – ...