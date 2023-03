“Ma è diventata mamma?!”. Aurora Ramazzotti, l’indiscrezione sul parto: arriva la foto della figlia di Eros e Michelle (Di domenica 5 marzo 2023) Aurora Ramazzotti, l’indiscrezione sul parto. Tanti i rumor delle ultime ore sulla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventata mamma. Prima tra tutti la notizia lanciata da Amedeo Venza che aveva pubblicato una storia in cui annunciava il lieto evento mettendo in circolo la voce che si potesse trattare di un parto prematuro. Poi arriva la smentita da parte della diretta interessata, che in ogni caso non ha messo a tacere il mondo del gossip. Aurora Ramazzotti diventata mamma? Mese dopo mese i fan della primogenita di Eros e di Michelle ha sempre aggiornato i fan ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023)sul. Tanti i rumor delle ultime ore sulladiHunzikermamma. Prima tra tutti la notizia lanciata da Amedeo Venza che aveva pubblicato una storia in cui annunciava il lieto evento mettendo in circolo la voce che si potesse trattare di unprematuro. Poila smentita da partediretta interessata, che in ogni caso non ha messo a tacere il mondo del gossip.mamma? Mese dopo mese i fanprimogenita die diha sempre aggiornato i fan ...

