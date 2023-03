L' ultimo delirio dei gretini | ora se la prendono con le Olimpiadi invernali

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) La nuova versione dei Fridays for future, lo sciopero messo in atto dai ragazzi di mezzo mondo (la metà che inquina di meno) per protestare contro l'emergenza ambientale e climatica, non si limita più ai cortei mattutini per bigiare la scuola ma ora fa anche il rientro pomeridiano. Ieri, ad esempio, intorno alle 18 una quarantina di giovani con indosso tute bianche è entrata all'interno della sede regionale del Coni Lombardia di via Piranesi a Milano, affiggendo alcuni volantini contro ledi Milano-Cortina 2026. Gli attivisti contestano i Giochi perché le opere da realizzare per l'evento consumeranno suolo pubblico. In più, lesaranno sponsorizzate da Eni, cosa che ai giovani, allontanati dai carabinieri, proprio non va giù. SIMBOLO DEL MALE - Il cane a sei zampe è stato tra i “simboli del male” sventolati già dalla mattina in ...