L'ultima chiamata poliziotto - eroe al 112 'c'è un uomo nel fiume' (Di domenica 5 marzo 2023) Si è qualificato come agente e poi si è butatto PADOVA - PADOVA, 05 MAR - "Mi chiamo Domenico Zorzino, sono un poliziotto, un'auto è ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 marzo 2023) Si è qualificato come agente e poi si è butatto PADOVA - PADOVA, 05 MAR - "Mi chiamo Domenico Zorzino, sono un, un'auto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 666Jodara : Quindi fra uno che l'ha chiamata puttana e le ha fatto e detto di tutto e di più e una che le da dei Consigli e c'è… - VecchioliSandr1 : RT @ReginaPH77: Ultima chiamata per le badanti del Veneto. Se Oriana non viene resa preferita e quindi immune per un mese vi ritrovereste… - anninaa00 : RT @ReginaPH77: Ultima chiamata per le badanti del Veneto. Se Oriana non viene resa preferita e quindi immune per un mese vi ritrovereste… - Anastas80982768 : RT @ReginaPH77: Ultima chiamata per le badanti del Veneto. Se Oriana non viene resa preferita e quindi immune per un mese vi ritrovereste… - ReginaPH77 : Ultima chiamata per le badanti del Veneto. Se Oriana non viene resa preferita e quindi immune per un mese vi ritro… -