L’Udinese respinge la Dea | per i nerazzurri è solo 0-0

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 marzo 2023) L’Atalanta non scardina l’arcigna difesa dele prosegue nella mini serie negativa post apoteosi contro la Lazio. Dopo una gara di questo tipo c’è il facile rischio di ripetersi nella disamina; nonostante ciò si possono trovare spunti diversi all’interno di questo punteggio ad occhiali scaturito al Gewiss Stadium. Gasperini per l’occasione decide di sfidare i friulani schierando il tridente, mentre sugli esterni dopo il riscaldamento deve correre ai ripari a causa dell’ennesimo infortunio (Zappacosta) in una settimana già non poco tribolata. Il canovaccio tattico della sfida è chiaro ed evidente sin dall’inizio: la squadra di Sottil si mantiene coperta e prova a mettere il muso fuori dal gusciotramite ripartenza. I primi brividi per la retroguardia nerazzurra nascono proprio da situazioni di questo genere: Lovric da posizione leggermente ...