Lucio Battisti | ottant' anni fa nasceva il genio delle emozioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : SPECIALE | Gli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, due geni vicini e distanti. Il tour insieme solo sfiorato,… - matteosalvinimi : Lucio Dalla, oggi, e Lucio Battisti, domani, avrebbero compiuto 80 anni. Nonostante la loro scomparsa, la musica e… - lorepregliasco : Lucio Dalla e Lucio Battisti, #4marzo e #5marzo, 80 anni fa. So che è crudele, ma: la canzone preferita. Una sola. Di entrambi. Via ?? - ilbeagle : RT @JamesLucasIT: Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. https://t.co… - VorreiLeAli : RT @Rosa_dEss: Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti Io pensavo a mia madr… -

Dover scegliere soltanto dieci tra le decine di capolavori scritti da, eccola l'operazione impossibile. Come se per far giustizia tra tanta bellezza bastasse un anniversario qualsiasi: appena scegli una canzone, un'altra spunta da sotto il foglio; ti ..."Ci siamo persi molto" , sono queste le parole utilizzate da Grazia Letizia Veronese con l'AGI quando le si chiede, secondo lei, che genere di artista sarebbe diventato, con cui è stata sposata oltre vent'anni. Veronese è stata non solo la compagna di una vita di, donna che dopo (ma anche prima) la morte del cantante, ha combattuto per far ...Dalla, 4 marzo 1943,5 marzo 1943: a distanza di poche ore nascevano due tra i più grandi e innovativi autori di canzoni della musica italiana, e due grandi cantanti: Dalla con una straordinaria voce ricca ...

Lucio Battisti avrebbe 80 anni: le influenze musicali, perché ruppe con Mogol, 20 (+1) segreti Corriere della Sera

Il 5 marzo il grande Lucio Battisti avrebbe compiuto 80 anni. Tante interviste a Mogol, tanti ricordi delle canzoni più famose, entrate di diritto nella storia della musica. Ma pochi ricordano che ...Oggi Lucio Battisti avrebbe compiuto 80 anni, ma a distanza di decenni, il suo genio rimane riconosciuto dalle nuove generazioni.