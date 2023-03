Lucio Battisti, l’immortale: il ricordo del cantautore nel giorno del suo compleanno (Di domenica 5 marzo 2023) Life&People.it Per sempre Lucio Battisti. Esattamente come Lucio Dalla, anche il genio di Poggio Bustone, – scomparso nel 1998 – oggi, 5 marzo, avrebbe compiuto il suo ottantesimo giro intorno al sole. Due anime molto differenti; i due Lucio, unite da una visione superiore. Se però l’emiliano riusciva a esprimere sé stesso nelle parole, il laziale amava perdersi nel suono, sperimentando disco dopo disco nuove sorgenti musicali, nuove sfide, nuovi generi, scrivendo pagine e pagine di storia con una voce sottilissima ma in grado di penetrare nel cuore del pubblico. Il nostro sentito ricordo di Lucio Battisti. L’ossessione per la chitarra Il percorso di Lucio Battisti è costellato da ossessioni musicali. Nato nel 1943, dopo la ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 5 marzo 2023) Life&People.it Per sempre. Esattamente comeDalla, anche il genio di Poggio Bustone, – scomparso nel 1998 – oggi, 5 marzo, avrebbe compiuto il suo ottantesimo giro intorno al sole. Due anime molto differenti; i due, unite da una visione superiore. Se però l’emiliano riusciva a esprimere sé stesso nelle parole, il laziale amava perdersi nel suono, sperimentando disco dopo disco nuove sorgenti musicali, nuove sfide, nuovi generi, scrivendo pagine e pagine di storia con una voce sottilissima ma in grado di penetrare nel cuore del pubblico. Il nostro sentitodi. L’ossessione per la chitarra Il percorso diè costellato da ossessioni musicali. Nato nel 1943, dopo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. - Agenzia_Ansa : SPECIALE | Gli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, due geni vicini e distanti. Il tour insieme solo sfiorato,… - matteosalvinimi : Lucio Dalla, oggi, e Lucio Battisti, domani, avrebbero compiuto 80 anni. Nonostante la loro scomparsa, la musica e… - ehmobasta : RT @Teresio_Boccia: Passa il tempo ma le poesie di Lucio Battisti/Mogol non invecchiano mai... invecchiamo cantando ancora le sue canzoni… - marcovolpicell : RT @MaraBussani: #SalaLettura @SalaLettura #IlMioCantoLibero Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai non consola... Come può u… -