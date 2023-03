Lucio Battisti e la musica dei suoi 80 anni

(Di domenica 5 marzo 2023) Oggi, 5 marzo 2023,avrebbe compiuto 80, ma ha lasciato sulla terra ancora oggi un ricordo immortale con le sue canzoni, che sono di fatto le sue poesie. Ne I giardini di marzo,tornava indietro nel tempo, a quando era giovane parlando della sua vita. Ma anche della famiglia che non riusciva ad arrivare a fine mese perché i soldi al 21 erano già finiti. Lui timido, cercava di vendere con non poche difficoltà i libri di scuola per portare qualche soldo a casa, e si chiedeva come mai quei fiori sul vestito della mamma che indossava da tanto tempo non fossero mai appassiti.. Crediti: Ansa – VelvetMagcantava la vita e dava sonorità alle sensazioni, ai ricordi, alle cose, alla ...

Ha un po' ragione Michele Serra quando dice cheera sia il cantautore più famoso della sua generazione ma anche il più sfuggente, come se la voce e la sua musica non avessero bisogno della dimensione pubblica per poter esistere . Se ...In studio Ernesto Assante e John Vignola. Poi le interviste a Bugo, Marco Masini, Luciano Ceri, Dario Salvatori e Marino ...RIETI - Ottant'anni fa, come oggi,nasceva a Poggio Bustone . Una memoria, quella del cantautore, che aleggia sulla valle reatina, tra nostalgie musicali e ricordi contrastanti. È una giornata speciale per la comunità di ...

Lucio Dalla (nato il 4 marzo 1943, il titolo di un suo capolavoro) e Lucio Battisti (venuto alla luce il giorno dopo) sono sempre circondati dall’affetto di tutti noi perché hanno segnato un’epoca. Li ...Un’icona della musica leggera italiana, un talento cristallino, un artista semplicemente unico. Lucio Battisti ha messo la firma su alcuni dei brani più importanti della canzone nostrana, brani di ...