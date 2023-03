Lucio Battisti | 80 anni fa nasceva il mito | la sua storia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. - Agenzia_Ansa : SPECIALE | Gli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, due geni vicini e distanti. Il tour insieme solo sfiorato,… - RaiCultura : Oggi #5marzo avrebbe compiuto 80 anni Lucio Battisti, interprete delle più belle tra le canzoni pop italiane. - IOdonna : La vita privata, gli album, i misteri: su Netflix “Io tu noi, Lucio” celebra gli 80 anni dalla nascita di Battisti - Katz12D : RT @LucfkK73: Amarsi un po’ è come bere, più facile è respirare. Basta guardarsi e poi, avvicinarsi un po’ e non lasciarsi mai. Lucio B… -

Il 5 marzo 2023 sono 80 anni dalla nascita di . Nato a , l'artista è morto il 9 settembre 1998 a Milano. Cantautore, compositore, produttore discografico,ha fatto la storia della musica italiana: tra i suoi brani celebri 'Emozioni', 'Acqua azzurra, acqua chiara', 'La canzone del sole'. Il suo sodalizio di successo fu con , poi, dopo lo stop ...ha partecipato solo una volta al Festival di Sanremo: nel 1969 con la canzone Un'avventura, brano presentato sia come interprete che come autore. In quell'occasione, però,...è l'artista più popolare d'Italia e al tempo stesso il meno conosciuto, un personaggio che ha coltivato una sana antipatia verso la stampa e i media che non lo capivano: quando è ...

Ieri (sabato 4 marzo) era il giorno di Lucio Dalla, oggi (domenica 5 marzo) è quello di Lucio Battisti. Se non ci avessero lasciato così presto, quest’anno, entrambi avrebbero compiuto 80 anni.E' il 5 marzo del 1943, esattamente 80 anni fa, quando a Poggio Bustone nasce Lucio Battisti, l'uomo destinato a rivoluzionare la musica pop italiana.