Lucia Zagaria | chi era la moglie di Lino Banfi e come è morta | “Ho un vuoto incolmabile”

Lucia Zagaria soffriva da tempo di Alzheimer. Si presume sia scomparsa per conseguenze legate alla malattia. La figlia ne ha parlato spesso. A Verissimo, a inizio 2023, aveva svelato: «Da un po' di anni, mamma non sta bene. Sente sempre il bisogno di avere papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto. Prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare». In una lettera al giornale Intimità, Lino Banfi ha raccontato di aver scritto a Papa Francesco. «Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento. Tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita«. Ospite dell'amica Mara Venire, a Domenica In aveva rivelato: «In questi giorni lei mi fa delle domande: "perché non troviamo un sistema per morire insieme?". Perché se ...

