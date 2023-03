Vai agli ultimi Twett sull'argomento... purposelili : Cosa ho appena ritrovato tra i video del concerto di Lucca? Da guardare fino alla fine vi prego -

Il mezzo vienein un'area di sosta e l'autista risulta sparito. Il dubbio che possa ... Dopo 5 giorni senza notizie, la guardia giurata viene bloccata a: stanco, stravolto e senza una ...

Lucca: ritrovato cadavere l’uomo scomparso a Massa. Era finito in un dirupo con l’auto Firenze Post

E' stato ritrovato, primo di vita, all'interno di un'auto 4x4 precipitata in un dirupo per 200 metri in Garfagnana (Lucca), un uomo di 69 anni la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 1 marzo.Villa Collemandina (Lucca), 5 marzo 2023 - Unuomo scomparso dallo scorso mercoledì pomeriggio è stato ritrovato domenica 5 marzo privo di vita nella sua auto precipitata in un dirupo nella zona di ...