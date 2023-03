Luca Onestini imita Alberto De Pisis (VIDEO)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luvana1100 : RT @hararchive: luvana fancam tango tananai video edit luca onestini ivana mrazova gfvip - Lily_Oli2 : Il bullismo provocato por Luca Onestini - _jenniferpt2_ : RT @ipocodriaca: luca onestini e oriana marzoli sono i best + belli + divertenti + simpatici + tutto - _addixtion_ : RT @sofiabereber: Luca #onestini Il mestierante ?? il concorrente ?? Il vincitore ?? ?? #onestiners #LucaOneGFvip #GFgamenight https://… - Tuttogossipnews : #GFVip, #LucaOnestini rivela: “Tornare con #Ivana? Si può riprovare” -

Gf Vip, Edoardo Tavassi e: la battuta su Nikita Pelizon fa infuriare i fan del reality GfVip,e la rivelazione su Ivana che fa sperare i fan: 'È stato bellissimo, non me l'...Leggi Anche Il gender reveal di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a 'Verissimo': 'Aspettiamo una bambina!' Leggi Anche Vecchie ruggini tra Soleil Sorge e: 'Sei un manipolatore' L'ex ...Infine, ha rivelato chi considera i più strateghi della Casa:ed Edoardo Tavassi che 'la mattina già pensa a cosa deve a favore di telecamera' . Ma chi potrebbe vincere secondo lui '...

"GF Vip", Luca Onestini saluta Ivana Mrazova: "Abbiamo dormito insieme, molte tentazioni..." TGCOM

Il clima in Casa è molto sereno e, se da una parte ci sono alcuni rapporti che trovano pace e confronto, altri invece non riescono a trovare un punto al dialogo. e ammette che, pensando all’inizio del ...A presentare il simpatico TG, per esempio, abbiamo ritrovato Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. I due hanno intervistato Luca Onestini, il quale ha fatto l’imitazione di Alberto De Pisis. Nel ...