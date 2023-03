Luca Lombardo con l’ Ita Team per il campionato mondiale di Magia (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo il successo al Teatro Domma di Roma Luca Lombardo annuncia l’ingresso nell’ Ita Team poi volerà in India con il suo Poubelle. I successi del trasformista Luca Lombardo proseguono senza sosta, tant’è che dopo l’ennesimo sold out nel Teatro Domma di Roma, a confermare l’escalation artistica del grande campione del Quick Change arrivano pure Leggi su 2anews (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo il successo al Teatro Domma di Romaannuncia l’ingresso nell’ Itapoi volerà in India con il suo Poubelle. I successi del trasformistaproseguono senza sosta, tant’è che dopo l’ennesimo sold out nel Teatro Domma di Roma, a confermare l’escalation artistica del grande campione del Quick Change arrivano pure

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsdinapoli : Luca Lombardo con l’ Ita Team per il campionato mondiale di Magia e poi in India con il suo Poubelle #Attualità - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Spettacoli Luca Lombardo con l’ Ita Team per il campionato mondiale di Magia - paolopicone70 : #Spettacoli Luca Lombardo con l’ Ita Team per il campionato mondiale di Magia - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: ?? @SerieA ?? #NapoliLazio, la designazione arbitrale ????? Luca Pairetto ?? Lombardo - C. Rossi 4? Orsato ????? Chiffi… - Luca_Borio : RT @CalcioFinanza: #Juventus, l’ex segretario generale #Lombardo: «#Udinese e #Atalanta facevano un po' da banca per il club» -