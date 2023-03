L’Onu contro l’Italia, nel mirino il 41 bis a Cospito (Di domenica 5 marzo 2023) Sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis in sciopero della fame da oltre quattro mesi e attualmente nel carcere di Opera, si muove l’Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani con la richiesta di informazioni allo Stato italiano e il richiamo a garantire il rispetto degli standard internazionali in materia di detenzione e in particolare della dignità umana. Sul caso dell’anarchico Cospito si muove l’Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani con la richiesta di informazioni allo Stato italiano Lo fa in risposta a una comunicazione individuale alla Commissione Diritti Umani sulle condizioni di detenzione del proprio assistito inviata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini dopo il rigetto del ricorso per Cospito in Cassazione. L’atto delle Nazioni Unite è stato notificato il primo marzo alla rappresentanza del governo italiano a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 marzo 2023) Sul caso di Alfredo, l’anarchico al 41 bis in sciopero della fame da oltre quattro mesi e attualmente nel carcere di Opera, si muove l’Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani con la richiesta di informazioni allo Stato italiano e il richiamo a garantire il rispetto degli standard internazionali in materia di detenzione e in particolare della dignità umana. Sul caso dell’anarchicosi muove l’Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani con la richiesta di informazioni allo Stato italiano Lo fa in risposta a una comunicazione individuale alla Commissione Diritti Umani sulle condizioni di detenzione del proprio assistito inviata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini dopo il rigetto del ricorso perin Cassazione. L’atto delle Nazioni Unite è stato notificato il primo marzo alla rappresentanza del governo italiano a ...

