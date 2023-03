L’ombra di Caravaggio, La notte del 12, Rumba therapy, 200 metri, Brado e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 2 (Di domenica 5 marzo 2023) Nella seconda Parte della nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di: L'ombra di Caravaggio, La notte del 12, Rumba therapy, 200 metri, Brado, Tuesday Club - Il talismano della felicità. La seconda Parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni DVD e Blu-ray, si apre con L'ombra di Caravaggio, ritratto del geniale e sovversivo artista (interpretato da Riccardo Scamarcio) diretto da Michele Placido e apprezzato anche dal pubblico. A seguire un intrigante e appassionante poliziesco francese, La notte del 12. Ben altre atmosfere in Rumba therapy, con un rapporto fra padre e figlia che viene recuperato attraverso la danza. Ancora un netto cambio di registro con 200 ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 marzo 2023) Nella secondadella nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di: L'ombra di, Ladel 12,, 200, Tuesday Club - Il talismano della felicità. La secondadella nostra rubrica mensile homevideo di recensioni DVD e Blu-ray, si apre con L'ombra di, ritratto del geniale e sovversivo artista (interpretato da Riccardo Scamarcio) diretto da Michele Placido e apprezzato anche dal pubblico. A seguire un intrigante e appassionante poliziesco francese, Ladel 12. Ben altre atmosfere in, con un rapporto fra padre e figlia che viene recuperato attraverso la danza. Ancora un netto cambio di registro con 200 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HandsOfAHeart : “Infiniti mondi Infiniti cieli Infiniti universi Una infinita divinità che in tutto vive e una profondissima...” A… - aleandro948 : L'ombra di Caravaggio - Regia di Michele Placido. Con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela R… - EnneDS : Vi??andare al cine per campi con (poca) pioggia a vedere L'OMBRA di CARAVAGGIO, ancora'quattro' passi dopo il ponte - LavisioBlog : 'L'ombra di Caravaggio' di Michele Placido - L'Avisio Blog - BITCHYXit : Riccardo Scamarcio nudo in L’Ombra di Caravaggio -